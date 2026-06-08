İran'dan Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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İran'dan Güvenlik Vurgusu

08.06.2026 15:08
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ulusal güvenlik ve halk huzurunu savunacaklarını belirtti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, önceliklerinin ulusal güvenlik ve İran halkının huzuru olduğunu vurgulayacak, "Ülkemizin haklarını kararlılıkla savunacak ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne savaş alanını ne de müzakere masasını terk etmedik" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile İsrail arasındaki son saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Ülkemizin haklarını kararlılıkla savunacak ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne savaş alanını ne de müzakere masasını terk etmedik. İnşallah, birlik ve akıl ile İran bu sınavdan onurla çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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