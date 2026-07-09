İran\'dan İngiltere\'ye Protesto

İRAN, İngiliz yetkililerin Tahran yönetimine yönelik 'güvenlik suçlamaları' nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran basını, Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi'nin, Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'a İran'ın İngiltere'nin tutumuna ilişkin protesto notası ilettiğini duyurdu. Açıklamada, İngiliz yetkililerin İran'ın İngiltere'de güvenliği hedef alan eylemler planladığı yönündeki iddialarının 'asılsız ve gerçek dışı' olduğu bildirildi. Bu suçlamaların, İngiltere'nin uluslararası hukuka aykırı politikaları ile ABD ve İsrail'e verdiği desteğe yönelik eleştirilerden kaçma amacı taşıdığı ileri sürüldü. İran ayrıca İngiltere'yi, 'İran karşıtı terör ağlarına ve şiddet yanlısı gruplara ev sahipliği yapmak ve destek vermekle' suçlayarak Londra yönetimine bu faaliyetleri durdurma çağrısında bulundu.