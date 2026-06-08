İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

08.06.2026 01:12
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İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarına başladı. İsrail, füzelerin çoğunu engelledi.

İran, Nisan ayında İsrail ve ABD ile arasındaki ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'e yönelik bir füze dalgası başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının "bir hafta sürecek kesintisiz saldırıların başlangıcı" olduğunu duyurdu.

İsrail, hava savunma sistemlerinin füzeleri ülkenin kuzeyinde engellediğini ve herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Pazar günü erken saatlerde İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu söylemiş, bu saldırılar İran'dan karşılık tehditlerine yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasında da İsrail'in "saldırgan eylemlerini" tekrarlaması halinde verilecek karşılıkların "daha geniş" olacağı ve bölgede "tüm" ABD ve İsrail hedeflerini kapsayacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu akşamki saldırıların başlamasından kısa süre sonra X platformunda İslam Cumhuriyeti ve Lübnan bayraklarının fotoğrafını paylaştı.

İran Parlamentosu'nun üst düzey üyelerinden İbrahim Rızayi de Beyrut'taki saldırılara "acı verici ve kararlı bir karşılık" verileceğini söylemişti.

İsrail ordusunun bir sözcüsü, İran'ın yeni saldırı dalgasının "ciddi bir hata" olduğunu söyledi.

İsrail Hava Kuvvetleri, "şu ana kadar İran'dan fırlatılan tüm füzelerin engellendiğini" açıkladı.

Ayrıca "ilave füze atışlarının tespit edildiğini" ve İsrail ordusunun "tehditleri sürekli olarak tespit etmeye ve engellemeye devam ettiğini" ekledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın son saldırılarının ardından "Bu gece Tahran yanmalı" mesajını paylaştı.

Trump: Netanyahu'yu arayacağım

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiğini BBC'ye doğruladı.

Trump, İran'ın kuzey İsrail'e füze fırlatmasının ardından Tahran'ı müzakere masasına geri dönmeye çağırdı.

Bir Fox News muhabiri Trump'ın şu sözlerini aktardı: "Füzelerinizi attınız. Bu yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın."

Trump, Axios'a yaptığı açıklamada ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran füzelerine "karşılık vermemesini" söyleyeceğini belirtti.

Axios'un aktardığına göre Trump, "İran'la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu anda olanlar yüzünden bunun bozulmasını istemiyorum" dedi.

Kaynak: BBC

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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