İran\'dan Münih Güvenlik Konferansı Eleştirisi

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Münih Güvenlik Konferansı ile Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a yönelik tutumuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Arakçi, AB'nin İran'da neler olup bittiğini anlayamaması nedeniyle kafasının karışmış göründüğünü bildirdi. Arakçi, "Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı'nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki'ne dönüşmesini görmek üzücü. Şovun, gerçek içeriğin önüne geçtiği bu durum önemli mesajlar içeriyor. Stratejik açıdan amaçsız bir AB, bölgemizdeki tüm jeopolitik ağırlığını kaybetmiş durumda. Özellikle Almanya, bölgesel politikasını tamamen İsrail'e teslim etme konusunda öncülük ediyor. Avrupa'nın genel gidişatı, en hafif ifadeyle vahim" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen mevcut müzakerelerde etkisiz kaldığını kaydeden Arakçi, "Tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? AB ve E3'ün (Almanya, İngiltere ve Fransa) felç olması ve etkisizliği, İran'ın nükleer programına ilişkin mevcut görüşmelerin etrafında şekillenen dinamiklerde kendini gösteriyor. Bir zamanlar önemli bir muhatap olan Avrupa artık ortada yok. Bunun yerine, bölgedeki dostlarımız, eli boş ve dışarıda kalmış bir E3'ten çok daha etkili ve yardımcı" açıklamasında bulundu.