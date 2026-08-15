İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi

İran\'dan Trump\'a Hürmüz Tepkisi
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İran, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı 'ABD toprağı' ilan etme söylemlerine sert tepki gösterdi.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı 'ABD toprağı' ilan etme yönündeki sözlerine tepki göstererek, boğazın askeri araçlar veya siyasi söylemlerle ele geçirilemeyeceğini vurguladı. Garibabadi, "Hürmüz Boğazı ne bir tweetle ne de bir uçak gemisiyle ele geçirilebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'na yönelik ilhak söylemlerini eleştirdi. Stratejik su yolunun güç gösterileriyle teslim alınamayacağının altını çizen Garibabadi, "Trump, İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söylemiş. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle ne bir uçak gemisiyle ne kararname çıkararak ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Washington'a seslenen Garibabadi, "Bir kez ve herkes için gerçeği kabul edin: Bugüne kadar ağır ve stratejik yenilgiler aldınız. Hürmüz Boğazı İran'ındır, öyledir ve öyle kalacaktır; bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılıp açılacaktır. Gerçekleri kabul edip hayal kurmaktan vazgeçmediğiniz sürece İran ablukayı uygulamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a Hürmüz Tepkisi - Son Dakika

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