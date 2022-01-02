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İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı - Son Dakika

İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı

02.01.2022 12:09
İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı

İran sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan Afgan annenin donarak öldüğü haberi, herkesin yüreğini dağladı. Annenin, çocuklarının donmasını engellemek için ellerine çorap geçirmesi ise büyük üzüntü yarattı. Van Valiliği, büyük yankı uyandıran olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik, olayın İran Belesur köyünde yaşandığını ve çocukların İran askerleri tarafından teslim alındığı belirtti.

Türkiye ve İran sınırının yer aldığı bölgeden akşam saatlerinde gelen haber, herkesi hüzne boğdu. Afgan bir annenin, Türkiye tarafına geçmek için yolda olduğu sırada donarak öldüğü belirtildi. İki çocuğun ise annelerinin çabası sonucu şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

İRAN ASKERLERİNE TESLİM EDİLDİLER

Konuyla ilgili Van Valiliği'nden de açıklama geldi.Van Valiliği, olayın Türkiyesınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belesur köyünde gerçekleştiği ve kişilerin köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

"OLAY, İRAN'A BAĞLI BELESUR KÖYÜNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

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Van Valiliği, Türkiye, Afgan, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışırken donan anne hakkında Van Valiliği'nden açıklama: Çocukları İran askeri teslim aldı - Son Dakika
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