İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'da

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(ANKARA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak. Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve acil insani yardım gönderilmesi konularını görüşecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin açıklamasına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bugün Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirecek. Erakçi ziyaretinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile İsrail'in Filistin ve Lübnan'da devam eden saldırılarını sonlandırmak için atılabilecek adımlar konusunda görüşecek.

İran Dışişleri Bakanı, Beyrut ve Şam ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, bazı bölge ülkeleriyle İsrail'in eylemlerini durdurmak üzere görüşmeye devam edeceğini belirtmişti.

İsrail'in İran saldırısına vereceği karşılık gündemdeyken İran Körfez ülkeleriyle teması artırdı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da geçen hafta Katar'a bir ziyarette bulunmuş, ziyareti sırasında bölge ülkeleri arasındaki birliğin önemine dikkat çekmişti.

İranlı yetkililerin Körfez ülkelerine ziyaretleri, İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığın gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapması ve bu görüşmede İran'a yönelik herhangi bir saldırı planının ele alınması bekleniyor.