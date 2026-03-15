İran: \'Epstein şebekesi 11 Eylül benzeri bir suikast planlıyor\'

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur" ifadelerini kullandı.