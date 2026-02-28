İran misilleme saldırısı başlattı! Füzeler İsrail semalarında

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar da Tahran yönetiminin misillemeleri de devam ediyor.

İSRAİL, İRAN'DAN GELEN FÜZELERİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Havanın kararmasıyla birlikte saldırılarda kullanılan füzeler de çıplak gözle görülebilmeye başlandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen görüntülerde, İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından havadayken engellenmeye çalışıldığı görüldü.

SİRENLER AKTİF

Öte yandan, bir İsraillinin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda acil durum sirenlerinin de çaldığı görüldü.