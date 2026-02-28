ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar da Tahran yönetiminin misillemeleri de devam ediyor.
Havanın kararmasıyla birlikte saldırılarda kullanılan füzeler de çıplak gözle görülebilmeye başlandı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen görüntülerde, İran füzelerinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından havadayken engellenmeye çalışıldığı görüldü.
Öte yandan, bir İsraillinin cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda acil durum sirenlerinin de çaldığı görüldü.
İran misilleme saldırısı başlattı! Füzeler İsrail semalarında
