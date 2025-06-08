İran, Gizli İsrail Belgelerini Açıklayacak - Son Dakika
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Dünya

İran, Gizli İsrail Belgelerini Açıklayacak

08.06.2025 16:17
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İran İstihbarat Bakanı Hatip, İsrail'e ait çok sayıda belgeyi açıklamaya hazırlığını duyurdu.

(ANKARA) - İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, Tahran'ın elde ettiği "çok gizli" İsrail belgelerinin yakında açıklanacağını söyledi. Bu belgeleri, İran'ın saldırı kabiliyetini güçlendirecek bir "hazine" olarak nitelendiren Hatip, bunların İsrail'in nükleer tesisleri, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkileri ve savunma kabiliyetleriyle ilgili olduğunu kaydetti.

İran devlet medyası, dün İran istihbarat kurumlarının İsrail'e ait çok sayıda hassas belge ele geçirdiğini bildirmişti.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip de bugün İran devlet televizyonuna verdiği demeçte, Tahran'ın elde ettiği hassas İsrail belgelerinin yakında açıklanacağını bildirdi ve bunların İran'ın saldırı kabiliyetini güçlendirecek bir "hazine" olduğunu belirtti.

Bu belgelerin, İsrail'in nükleer tesisleri, ABD, Avrupa ve diğer ülkelerle ilişkileri ve savunma kabiliyetleriyle ilgili olduğunu söyleyen Hatip, "Bu hazinenin transferi zaman aldı ve ciddi güvenlik önlemleri gerektirdi. Elbette transferin nasıl yapıldığı gizli kalacak, ancak belgeler yakında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi. Belgelerin miktarına dikkat çeken Hatip, "Binlerce belge demek yetersiz kalır" ifadelerini kullandı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail'in bu bilgi ihlalinin, geçen yıl ülkedeki bir nükleer araştırma merkezinin siber saldırıya uğramasıyla bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de İsrailli ajanların Tahran'ın daha önce bilinenden daha fazla nükleer çalışma yaptığını gösteren İran belgelerinden oluşan büyük bir "arşiv" ele geçirdiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran'ın nükleer programı konusunda, Washington ile bir anlaşmaya varmaması halinde, İran'ı bombalamakla tehdit etti. Ancak Trump'ın nisan ayında Tahran'la bir anlaşma müzakere etmek adına İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurma planını engellediği bildirildi.

İran'ın Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen hafta yaptığı açıklamada, "uranyum zenginleştirmeden vazgeçmenin İran'ın çıkarlarına 'yüzde 100' aykırı olduğunu" söyledi ve Tahran'ın nükleer hırsları konusunda uzun yıllar süren anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmelerde ABD'nin temel bir talebini reddetti.

Batı ülkeleri, İran'ın uranyumu, atom bombası yakıtı için uygun seviyeye yakın, yüksek derecede bölünebilir saflıkta rafine ettiğini söyledi.

İran ise uzun zamandır nükleer silah arayışında olduğunu reddediyor.

Kaynak: ANKA

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