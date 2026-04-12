İran: Görüşmeler Güvensizlik Ortamında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini İran basınına değerlendirdi. Bekayi, görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" diye konuştu.

Bekayi, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin de kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ile bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesi olduğunu kaydetti. Bekayi, "Bu durum görüşmeleri daha karmaşık hale getirdi" ifadesini kullandı.