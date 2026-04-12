İran: Görüşmeler Güvensizlik Ortamında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD-İran görüşmelerinin güvensizlik nedeniyle başarısız olduğunu açıkladı.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad'daki görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğal" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İran dolaylı görüşmelerini İran basınına değerlendirdi. Bekayi, görüşmelerin ABD'ye duyulan güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in 9 ay içinde ikinci kez giriştikleri ve 40 gün süren bir savaşın ardından, sadece güvensizlik değil, kuşku ve şüphenin hakim olduğu bir atmosferde yapıldı. Bu nedenle tek bir toplantıda anlaşmaya varılmaması doğaldır. Zaten kimsenin böyle bir beklentisi de yoktu" diye konuştu.

Bekayi, anlaşmaya varılamamasındaki diğer bir sebebin de kendine özgü zorlukları bulunan Hürmüz Boğazı ile bölge konularının bu müzakerelere ilave edilmesi olduğunu kaydetti. Bekayi, "Bu durum görüşmeleri daha karmaşık hale getirdi" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:20:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.