İran: Hiçbir Sivil Alanı Hedef Almadık - Son Dakika
İran: Hiçbir Sivil Alanı Hedef Almadık

İran: Hiçbir Sivil Alanı Hedef Almadık
15.03.2026 13:13
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırıların yalnızca ABD üslerini hedef aldığını belirtti.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına ABD ile İsrail'e karşı savaşı ve son gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarıyla ilgili konuşan Arakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldığını söyleyen Arakçi, "Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen 'Lucas' adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık" açıklamasında bulundu.

Arakçi, bu bilgilerin soruşturulduğunu belirterek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: Hiçbir Sivil Alanı Hedef Almadık - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: Hiçbir Sivil Alanı Hedef Almadık
