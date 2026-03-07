Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında - Son Dakika
Savaş sürerken İran\'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
07.03.2026 05:29
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Orta Doğu'daki gerilimin büyümesi halinde bölgedeki birçok ülkenin güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Habibullahzade, bu sürecin Türkiye'yi de etkileyebileceğini vurgulayarak "Türkiye tehdit altında" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, bölgede artan askeri gerilim ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların yalnızca İran'ı değil, bölgedeki birçok ülkeyi etkileyebileceğini ifade eden Habibullahzade, bu durumun Türkiye açısından da ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Büyükelçi, bölgede tırmanan askeri hareketliliğin kontrol altına alınmaması halinde krizin geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini belirtti. Habibullahzade, özellikle İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurgulayarak "Türkiye tehdit altında" ifadelerini kullandı.

"GERİLİM TÜM BÖLGEYİ ETKİLER"

İranlı diplomat, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki savaş riskinin yalnızca iki ülke arasında sınırlı kalmayacağını dile getirdi. Çatışmaların büyümesi halinde bölgedeki tüm ülkelerin güvenlik açısından etkilenebileceğini söyleyen Habibullahzade, Türkiye'nin de bu süreçten doğrudan etkilenebileceğini belirtti.

"BÜYÜK BİR ÇATIŞMA KAPIDA"

Habibullahzade, bölgesel istikrarın korunması gerektiğini ifade ederek savaşın genişlemesinin yeni güvenlik tehditleri doğuracağına dikkat çekti. Büyükelçi, İsrail'in askeri hamlelerinin bölgeyi daha büyük bir çatışma ortamına sürükleme riski taşıdığını dile getirdi.

KRİTİK BİR ÇAĞRISI VAR

İranlı Büyükelçi, yaşanan gelişmelerin yalnızca İran için değil, tüm Orta Doğu için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Habibullahzade, gerilimin tırmanmasının bölge ülkeleri açısından güvenlik risklerini artıracağını belirterek, özellikle Türkiye'nin de bu süreçte risk altında olabileceğine dikkat çekti.

Büyükelçi, bölgesel gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgularken diplomatik çözüm yollarının devreye girmesinin önemine işaret etti.

