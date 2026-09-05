İran'ın Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu, kaynağı bilinmiyor
İran'ın güneyindeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basını, patlamaların kaynağının henüz belirlenemediğini bildirdi.
İRAN'ın güneyinde bulunan Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu.
İran basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Hark Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Haberlerde, meydana gelen patlamaların kaynağının henüz belirlenemediği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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