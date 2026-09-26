İran\'ın Markazi eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

İran'ın Markazi eyaletinde devrilen yolcu otobüsünde 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Markazi eyaletinde Saveh-Hamedan otoyolunda bir yolcu otobüsü devrildi; ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Trafik polisinin incelemelerine göre kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi; incelemeler sürüyor.
İRAN'ın Markazi eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre kaza, ülkenin orta kesiminde bulunan Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Eyalet trafik polis birimleri tarafından yapılan incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından otobüsün gidiş güzergahına ve varış noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: DHA
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