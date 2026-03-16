İran, İsrail İHA\'larını Düşürdü

İRAN, Tahran ve Buşehr eyaletinde dün geceden itibaren İsrail'e ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD ile İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü kaydedilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş 'Hermes' tipi İHA, diğerinin ise 'Heron' tipi olduğu bildirildi.