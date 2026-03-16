İran, İsrail İHA'larını Düşürdü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, İsrail İHA'larını Düşürdü

16.03.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Tahran ve Buşehr'de iki İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece ABD ile İsrail'e ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Tahran ve Buşehr'in Cem kenti semalarında düşürüldüğü kaydedilen İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş 'Hermes' tipi İHA, diğerinin ise 'Heron' tipi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Teknoloji, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:33:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.