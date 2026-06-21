İran, Katar\'daki 6 Milyar Dolarını Alacak

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu. ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek" dedi.

ABD'nin tek talebinin 'İran'ın nükleer sahibi olmaması' olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından çok kez dile getirildiğini ve bunun İran'ın istemediği bir husus olduğunu kaydetti.