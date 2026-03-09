İran Misillemesinde ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Misillemesinde ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı

İran Misillemesinde ABD Askeri Sayısı 7\'ye Çıktı
09.03.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7 olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında yaşamını yitiren ABD askerlerinin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Amerikan askerinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında görev yapan söz konusu askerin vefatıyla, çatışmaların başından bu yana yaşamını yitiren toplam ABD askeri sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Hayatını kaybeden yedinci askerin, 1 Mart tarihinde İran'ın Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısında ağır yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki büyük çaplı askeri harekatın devam ettiği belirtilirken, yaşamını yitiren askerin kimlik bilgilerinin protokol gereği yakınlarına haber verildikten 24 saat sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Misillemesinde ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:47
Derbi savaş alanına döndü Rakibine yumruk attı
Derbi savaş alanına döndü! Rakibine yumruk attı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:11:37. #.0.4#
SON DAKİKA: İran Misillemesinde ABD Askeri Sayısı 7'ye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.