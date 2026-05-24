İran Nükleer Silah Arayışında Değil

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Tahran nükleer silah arayışında değil" dedi.
İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, nükleer program konusundaki açıklamasını duyurdu. Pezeşkiyan, Tahran'ın nükleer silah arayışında olmadığını belirterek, "Dünyaya nükleer silah arayışında olmadığımız konusunda güvence vermeye hazırız. Müzakere ekibi, ülkenin 'onuru ve haysiyeti' söz konusu olduğunda taviz vermeyecek" diye konuştu.
İran'ın istikrarsızlık ve huzursuzluktan yana olmadığını kaydeden Pezeşkiyan, "Buna rağmen İsrail, istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendiriyor ve 'Büyük İsrail' hayali peşinde koşuyor" ifadelerini kullandı.
