İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ilanının ardından açıklamada bulundu. Arakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İran: Saldırı İsrail'den Gelirse Karşılık Vermeyiz - Son Dakika
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