İran: Savaş Daha Fazla Sürpriz Olacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini bildirdi. Ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceğini belirten Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı. Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" ifadelerini kullandı.