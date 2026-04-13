İran: Tehditlere Boyun Eğmeyeceğiz
13.04.2026 08:19
Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin tehditlerine karşı kararlılık gösterdiklerini açıkladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan'da ABD ile müzakerelere katıldıktan sonra ülkesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kalibaf, müzakerelerin, 'çok yoğun, ciddi ve zorlu' geçtiğini belirterek, ABD tarafına güvenmediklerini baştan söylediklerini, çünkü 2 defa müzakerelerin ortasında kendilerine saldırı yapıldığını söyledi.

20 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdikleri için İran heyetine teşekkür eden Kalibaf, ABD tarafından yapılan tehditlerin İran halkı üstünde bir etkisinin olmadığını ve bunu ispatladıklarını bildirdi. Kalibaf, "Eğer ABD kendisi için bir çıkış yolu bulmak istiyorsa, tek bir yol var, o da karar vermek ve İran halkının güvenini kazanmaktır. Eğer savaşırsanız savaşırız ve eğer mantıkla yaklaşırsanız, biz de mantıkla karşılık veririz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınayacak olurlarsa, onlara daha büyük bir ders vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

