İran, Trump'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırı iddialarını reddetti

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(ANKARA) - İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıya ilişkin iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, "İran'ın ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek gibi bir amacı ya da gerekçesi olmadığı" belirtildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın, Trump kampanyasına yönelik düzenlenen siber saldırıya ilişkin belgelere erişimi olduğu ve anonim bir hesaptan Trump kampanyasının iç operasyonlarıyla ilgili belgeleri içeren e-postalar almaya başladığına yönelik iddialar reddedildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir amacı ya da gerekçesi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin Trump kanadından yapılan açıklamada, Trump kampanyasının sözcüsü Steven Cheung, "2024 seçimlerine müdahale etmeyi ve demokratik sürecimize kaos tohumları ekmeyi amaçlayan" diyerek, anonim bir hesaptan dahili belgeler alındığını iddia etmişti.