İran ve ABD Arasındaki Görüşmeler Tamamlandı

İRAN ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmelerin üçüncü turu tamamlandı.

İran medyası, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu. Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi.

Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.