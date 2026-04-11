İran ve ABD Hürmüz Boğazı'nda Anlaşmazlık Yaşıyor

11.04.2026 23:48
İran ve ABD heyetleri İslamabad'da müzakere ediyor, Hürmüz Boğazı en kritik konu. Süreç tıkandı.

(ANKARA) - İran basınına göre, İran ve ABD heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı, taraflar arasındaki en kritik anlaşmazlık başlığı olarak öne çıktı. ABD'nin taleplerinin ise süreci tıkadığı ifade edildi. Tarafların yeni bir müzakere turu için nasıl bir yöntem izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İslamabad'da İran ve ABD heyetleri arasında yürütülen müzakereler, Pakistan saatiyle 17.15'te başladı. Kalibaf ve Vance'ın başkanlık ettiği ilk temasların ardından görüşmeler uzmanlar düzeyinde devam etti ve teknik başlıklar ele alındı. İranlı gazetecilere göre, sözlü görüşmelerin ardından metin değişimi aşamasına geçildi ancak ABD'nin ileri sürdüğü talepler sürecin tıkanmasına neden oldu.

Bazı ilerlemeler sağlandığı belirtilse de müzakerelerde kritik eşik aşılamadı. Kaynaklar, Hürmüz Boğazı'nın en temel anlaşmazlık konularından biri olduğunu aktardı. İran tarafı mevcut kazanımların korunacağını vurgularken, tarafların yeni bir görüşme turu yapması ya da müzakerelerin uzatılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

