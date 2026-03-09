İran ve Azerbaycan Liderlerinden Telefon Görüşmesi

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı ele aldıkları belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın mevkidaşı İlham Aliyev'i telefonla aradığı kaydedildi. Görüşmede Pezeşkiyan'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek taziyelerini ileten ve insani yardım teklifinde bulunan Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Pezeşkiyan'ın, 5 Mart'ta Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirilen ve 4 sivilin yaralanmasına neden olan insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla İran'ın herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ifade ettiği ve olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin yapılacağını bildirdiği kaydedildi. Aliyev'in ise saldırının soruşturulması gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı.

Liderlerin ayrıca, iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin geliştirilmesine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.