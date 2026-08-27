İran ve Katar Dışişleri Bakanları Görüştü
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katar Başbakanı Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.
İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile başkent Tahran'da görüştüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA
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