İran ve Umman, Hürmüz Boğazı Müzakerelerinde Son Aşamada

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamadayız" dedi.

İran basını, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamasını yayımladı. Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirterek, İran ile Umman arasındaki müzakerelerin sonuçlandırılma aşamasında olduğunu söyledi. Bekayi, "İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor. ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar" ifadelerini kullandı.