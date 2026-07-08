İran: Zorbalıkla Taviz Vermeyeceğiz - Son Dakika
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İran: Zorbalıkla Taviz Vermeyeceğiz

İran: Zorbalıkla Taviz Vermeyeceğiz
08.07.2026 08:56
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, zorbalığın sona erdiğini ve taviz vermeyeceklerini açıkladı.

İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin 14 maddelik mutabakat zaptındaki bazı maddeleri ihlal ettiğini savundu. Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemelerinin ihlal edildiğini, askeri saldırı tehdidinin sürdürüldüğünü, İran'ın güney bölgelerine saldırı düzenlendiğini, petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini bildirdi. Kalibaf, "Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona ermiştir. Bu yöntem sonuç vermez. Biz geri adım atmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran: Zorbalıkla Taviz Vermeyeceğiz - Son Dakika

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