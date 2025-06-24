İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama... - Son Dakika
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İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

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İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...
24.06.2025 10:25
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İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...
Haber Videosu

12 gündür devam eden İsrail-İran savaşında ateşkes başladı. Rejime karşı olmanın ülkesine yönelik yapılan saldırıları desteklemek anlamına gelmediğini belirten İranlı kadının sözleri gündem oldu. İranlı kadın, "Biz İran'daki rejimi sevmiyor, desteklemiyor olabiliriz. Ama bu, sen onlar İsrail olarak, Amerika olarak gel, vur anlamına gelmiyor. Bu aile meselesi gibi bir şey" dedi.

İsrail- İran savaşının 12. gününde ateşkes başladı. Ateşkesten dakikalar önce İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı düzenlendi. Devlet televizyonu ateşkesin başladığını açıklarken İran'dan yapılan açıklamada, "İsrail başlattı, biz bitirdik. İsrail'e son darbeyi vurduk" denildi. Netanyahu da ateşkesi kabul etti. ABD Başkanı Trump ise ateşkese uyulması çağrısı yaptı. Ateşkes kararıyla Orta Doğu'daki gerilimin sona ermesi beklenirken İranlı bir kadının sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri gündem oldu.

"REJİMİ SEVMİYOR OLABİLİRİZ AMA BU, GEL VUR ANLAMINA GELMİYOR"

İranlı kadın, ülkesindeki mevcut rejime karşı duyduğu hoşnutsuzluğa rağmen İsrail ve Amerika gibi güçlerin saldırılarını desteklemediğini açık bir dille ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz İran'daki rejimi sevmiyor olabiliriz, desteklemiyor olabiliriz. Ama bu sen onları yabancı olarak, İsrail olarak, Amerika olarak gel, vur anlamına gelmiyor. Biz bunu desteklemiyoruz. Bu aile meselesi gibi bir şey yani. Sen ailenle sorun yaşadığın zaman, onlara ne kadar kızgın olduğun zaman, onları desteklemediğin zaman yabancı biri gelip onlara vursun ister misin? İstemezsin tabii ki. İran ya, İran. Bir de milleti yanına çekmeye çalışıyor. Bizim için yapıyormuş da, bizi kurtaracakmış da... Sen ne zamandan beri kendinden başka insanları düşünüyor oldun?"

Savaş ve Çatışma, Sosyal Medya, Orta Doğu, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Çak:
    ah be hanım efendi bizim kuzular senin gibi düşünseler can olur can veririz amma bizim kuzular artık süt vermiyor 2 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Türkiye Cumhuriyetinin ve Vatandaşlarının Çıkarları Her Şeyden Önce Gelir 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Bize ne yaaa Ülkem ve vatandaşlarının çıkarlarına bakarım ben gerisi lafontenden masallar 0 0 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    helal olsun işte bu yüzden gidin iranin tarihini okuyun kuruluşundan beri daha bir metre toprak kayıp etmemiş 0 0 Yanıtla
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