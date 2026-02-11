İranlı üst düzey ismin kıyafeti yaptığı kritik görüşmelerin önüne geçti

İran'ın en üst düzey güvenlik yetkililerinden Ali Larijani, Tahran ile Washington arasında yürütülen nükleer müzakerelerin ilk turunun tamamlanmasının ardından Umman'a gitti. Larijani, burada bölge ülkelerinin devlet başkanları ve krallarıyla temaslarda bulundu.

KIYAFET TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeler diplomatik açıdan önem taşırken, Larijani'nin tercih ettiği kıyafet de gündeme geldi. Eski ve yıpranmış olduğu görülen ceketi, özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

İşte sosyal medyada da gündem olan o kıyafet;

ABD'DEN İRAN'A 4 ŞART

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı dergide, İran ile ABD heyetleri arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a dört şart sunduğunu ve bu şartların kabul edilmemesi durumunda saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu belirten Gazenferi, ülkesinin bu tehditler ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını ifade etti.

RESTİ ÇEKTİLER

Gazenferi, ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara verilen destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlattı. Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakere konusu olamayacağını ve müzakereler sürse de askeri tedbirlerin alınmaya devam edildiğini söyledi.