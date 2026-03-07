İranlılar sokaklarda ABD ve İsrail\'i protesto etti

İran'ın Horasan-ı Rezevi eyaletine bağlı Sabzevar kenti, bugün son yılların en yoğun katılımlı gösterilerinden birine sahne oldu.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

ABD ve İsrail'inbölgedeki askeri hamlelerine ve İran'a yönelik hava saldırılarına tepki gösteren binlerce vatandaş, İran bayraklarıyla sokaklara çıktı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.