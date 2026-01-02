İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak

İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
02.01.2026 06:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, erkek ve kadın çalışanlar arasındaki ücret farkını azaltmak için Ücret Şeffaflığı Direktifi'ni uygulamaya koyuyor. Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin önceki maaşı sorması yasaklanacak.

Avrupa Birliği'nin 2023/970 sayılı "Ücret Şeffaflığı Direktifi", 2026'dan itibaren tüm üye ülkelerde uygulanacak. Direktif kapsamında işverenler, çalışanların maaş bilgilerini açıklamakla yükümlü olacak.

KADINLAR ERKEKLERDEN AZ KAZANIYOR

Almanya'da kadınlar hâlâ erkeklerden saat başına ortalama yüzde 16 daha az kazanıyor. Eşdeğer pozisyon ve nitelik dikkate alındığında fark yüzde 6'ya düşüyor. Uzmanlar, düşük ücretli işlerde çalışan kadınlar ve yarı zamanlı istihdamın farkın başlıca nedeni olduğunu belirtiyor.

ÜCRET AYRIMCILIĞI YAPANLAR YANDI

Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin önceki maaşı sorması yasaklanacak. Büyük şirketler cinsiyete dayalı ücret farklarını düzenli olarak raporlamak zorunda olacak. Ücret ayrımcılığı tespit edilirse, çalışanlar eksiksiz ödeme talep edebilecek ve kanıt yükümlülüğü işverende olacak.

DİREKTİF BİREBİR UYGULANACAK

Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, direktifin birebir uygulanacağını açıkladı. Sendikalar uygulamanın gerekli olduğunu savunurken; işverenler, bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğüne müdahale endişesi taşıyor.

Uluslararası danışmanlık firması Willis Towers Watson'ın anketine göre, Almanya'daki şirketlerin büyük kısmı hâlâ maaş aralıklarını iş görüşmelerinde açıklamıyor. Yaklaşık yarısı da önümüzdeki dönemde bunu planlamıyor. İşverenler ise maaş pazarlıklarının artmasından ve çalışan tepkilerinden çekiniyor.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İş Dünyası, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok 2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit’in ailesine başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
Otomobil park halindeki kamyona çarptı Bilanço ağır Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026’nın ilk bebekleri Poyraz, Alparslan, İpek... İşte 2026'nın ilk bebekleri
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı
Yıllar sonra bir ilk İstanbul yeni yıla karla girdi Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

06:09
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu
AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu
01:53
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
23:54
Galatasaray’dan cezaevine Erden Timur çıkarması
Galatasaray'dan cezaevine Erden Timur çıkarması
22:35
İran’da protestolar iyice kontrolden çıktı Can kayıpları artıyor
İran'da protestolar iyice kontrolden çıktı! Can kayıpları artıyor
21:49
İstanbul’un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası
20:59
Bursa’da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan mahallede 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanında bulunan 2 metruk binaya sıçradı. Dar sokaklar nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 06:31:04. #7.11#
SON DAKİKA: İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.