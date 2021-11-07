İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Köpeğin kulaklarından tutarak dakikalarca işkence eden adam, bu anları gören inek tarafından engellendi.
Köpeğin haykırışlarına daha fazla dayanamayan inek, bir anda adamın üstüne saldırarak köpeği kurtardı. İnekten bu hamleyi beklemeyen adamın bir süre kendine gelemediği görüldü.
İneğin, köpeği ustaca kurtardığı anlar sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Kullanıcılar, ineğe hareketi nedeniyle alkış yağdırdı.
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