İskoçya Sağlık Bakanı, internet faturası tartışmaları üzerine istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, yaklaşık 11 bin pound'luk kamuya ait mobil cihazının internet faturasıyla ilgili eleştirilere son noktayı koyarak dün istifa ettiğini açıkladı. Matheson, internetin oğulları tarafından 2022'deki Fas tatili sırasında kullanıldığını belirtti.
Birleşik Krallığa bağlı dört ulustan biri olan İskoçya'nın Sağlık Bakanı Michael Matheson'ın devlet tarafından sağlanan mobil cihazının 11 bin pound'luk internet faturası geçen yıl basına yansımış, yüklü bir şahsi faturayı kamuya ödettiği gerekçesiyle eleştirilerin merkezinde yer almıştı.
Bakan Matheson, daha sonra faturayı şahsi bütçesinden ödeyerek özür dilemiş ve mobil cihazının internet hizmetinin 2022 yılında Fas'ta tatildeyken oğulları tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Ancak İskoç Parlamentosu tarafından yakın zamanda konuya dair inceleme başlatıldı.
Matheson, dün resmi açıklama yaparak incelemenin sonucunu henüz bilmediğini vurgulayarak "Bunun, hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmek benim ve hükümetin çıkarınadır" diyerek istifa etti.
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