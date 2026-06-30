İslamofobiyle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslamofobiyle Mücadele Vurgusu

İslamofobiyle Mücadele Vurgusu
30.06.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaahmetoğlu, İslamofobi ile mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, 1 Temmuz İslamofobi'yle Mücadele ve Müslüman Nefreti Karşıtı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, İslamofobi'yle mücadelenin insan onurunu, demokratik hukuk devletini ve toplumsal barışı koruma mücadelesi olduğunu belirtti.

Avrupa'da ve dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın toplumsal barışı tehdit ettiğini ifade eden Karaahmetoğlu, din ve inanç özgürlüğünün demokratik toplumların temel değerlerinden biri olduğunu vurguladı. "Bir insanın inancı nedeniyle ayrımcılığa uğraması ya da nefret suçlarının hedefi haline gelmesi hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi.

Medyanın haber diline de dikkat çeken Karaahmetoğlu, suç haberlerinde Müslümanların dini kimliklerinin öne çıkarılmasının İslamofobi'yi beslediğini belirterek, "Suç bireyseldir. Hiçbir din veya inanç, bir kişinin işlediği suçla özdeşleştirilemez" ifadelerini kullandı.

İslamofobiyle mücadelenin yalnızca Müslümanların değil, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına inanan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Karaahmetoğlu, basının da ayrımcılığı körükleyen haber dilinden kaçınması gerektiğini söyledi.

Farklı inanç ve kimliklerin eşit haklarla bir arada yaşayabildiği, nefret yerine dayanışmayı, önyargı yerine diyaloğu, ayrımcılık yerine eşitliği savunmaya devam edeceklerini ifade eden Karaahmetoğlu, İslamofobi'ye ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İslamofobiyle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri’de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı Silivri'de yangın ihbarına giden itfaiye ekibine kürek fırlattı
Almanya’daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli
Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy’e vereceğimiz paraya onu alırız Aziz Yıldırım esti gürledi: Guirrasy'e vereceğimiz paraya onu alırız
Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti
İnanılmaz bir son Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 906’da belli oldu İnanılmaz bir son! Brezilya-Japonya mücadelesinde turu geçen takım 90+6'da belli oldu
Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi Kadir İnanır’ın vefatıyla ilgili soruların ardından Türkan Şoray’ın kelimeleri boğazına düğümlendi

19:05
Muslera’dan buruk veda
Muslera'dan buruk veda
18:55
1915 olaylarını ’soykırım’ olarak tanıyan İsrail’e Erdoğan’dan Kabine sonrası sert tepki
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki
18:21
TFF’den kamp merkezi iddialarına yanıt
TFF'den kamp merkezi iddialarına yanıt
17:57
Ayşe Tokyaz’ın da katili İşte Cemil Koç’un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar
17:22
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:13
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti
Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 19:35:50. #7.13#
SON DAKİKA: İslamofobiyle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.