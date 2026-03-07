İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak - Son Dakika
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
07.03.2026 16:10
İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine yaptığı esprili paylaşımla gündem oldu. Bakanın mesajı kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños, sosyal medyada kendisinin milli atıcı Yusuf Dikeç'e benzetilmesi üzerine yaptığı paylaşımla gündem oldu. Bakan Bolaños'un esprili mesajı kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

BENZETMEYİ ALINTILADI

İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısının, Bakan Bolaños'u Türk milli sporcu Yusuf Dikeç'e benzetmesi dikkat çekti. Bolaños, söz konusu paylaşımı alıntılayarak esprili bir yanıt verdi.

İspanyol bakan paylaşımında, "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan mesaj binlerce kez görüntülendi.

Son dönemde İspanya'nın uluslararası gelişmelere karşı sergilediği tutum ve iki ülke kullanıcıları arasında sosyal medyada oluşan etkileşim de Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk mesajlarının artmasına neden oldu.

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

Son Dakika Dünya İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak - Son Dakika

  • Memo Memo:
    aleykumselam YEGEN 1 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    adamsiniz ispanyollar 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Gerçekten aynısı. Kardeş olmasınlar 0 0 Yanıtla
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
SON DAKİKA: İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak - Son Dakika
