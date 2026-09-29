İspanya Başbakanı Sanchez, konut krizi kararnamesi için parlamentoya çağrı yaptı

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizini hafifletmeye yönelik acil önlemler içeren bir kararnamenin Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı ve bu önlemlerin onaylanması için parlamentodaki gruplardan, "vizyon, devlet bilinci ve sorumluluk" sergilemelerini istedi.

Moncloa Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün Barselona'daki 2026 Premios Vanguardia Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkedeki konut krizine ilişkin açıklama yaptı, uzun yıllardır yaşadığı Madrid'deki evinden tahliye edilmesi günler süren protestolara yol açan 87 yaşındaki bir kadının durumuna dikkati çekti.

Çeşitli siyasi grupların öneri ve girişimlerini de içeren ve konut krizini hafifletmeye yönelik acil tedbirleri kapsayan bir kararnamenin, Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyuran Başbakan Sanchez, parlamentodaki siyasi güçlere, bu tedbirlerin onaylanması sürecinde "vizyon, devlet bilinci ve sorumluluk" sergilemeleri çağrısında bulundu.

Savaşın neden olduğu fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörleri ve aileleri desteklemek üzere, Bakanlar Kurulu'na yeni bir tedbir paketi sunacaklarını belirten Shancez, Bakanlar Kurulu'nun bugün onaylaması beklenen bu yeni tedbir paketinin, İran'ın "yasa dışı" savaşının yol açtığı fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörleri ve bu artışlar karşısında en savunmasız durumdaki aileleri destekleyeceğini söyledi.

Sanchez kiracı olarak yaşadığı evden zorla mahkeme kararıyla ve polis zoruyla çıkarılan Maricarmen Abascal'a değinerek, "Vatanseverlik, aynı mahallede, aynı evde 70 yıl boyunca kirasını sadakatle ödeyen 87 yaşındaki bir kadının, o evde geçirdiği bir ömürün ardından sokağa düşmesini de önlemektir" ifadelerini kullandı.