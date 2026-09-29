İspanya Başbakanı Sanchez, konut krizi kararnamesi için parlamentoya çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Başbakanı Sanchez, konut krizi kararnamesi için parlamentoya çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya Başbakanı Sanchez, konut krizi kararnamesi için parlamentoya çağrı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine yönelik acil önlemler içeren kararnameyi Bakanlar Kurulu'na sunacağını açıkladı. Sanchez, parlamentodaki gruplardan vizyon, devlet bilinci ve sorumluluk isterken, evinden tahliye edilen 87 yaşındaki kadına dikkati çekti.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizini hafifletmeye yönelik acil önlemler içeren bir kararnamenin Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı ve bu önlemlerin onaylanması için parlamentodaki gruplardan, "vizyon, devlet bilinci ve sorumluluk" sergilemelerini istedi.

Moncloa Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün Barselona'daki 2026 Premios Vanguardia Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkedeki konut krizine ilişkin açıklama yaptı, uzun yıllardır yaşadığı Madrid'deki evinden tahliye edilmesi günler süren protestolara yol açan 87 yaşındaki bir kadının durumuna dikkati çekti.

Çeşitli siyasi grupların öneri ve girişimlerini de içeren ve konut krizini hafifletmeye yönelik acil tedbirleri kapsayan bir kararnamenin, Bakanlar Kurulu'na sunulacağını duyuran Başbakan Sanchez, parlamentodaki siyasi güçlere, bu tedbirlerin onaylanması sürecinde "vizyon, devlet bilinci ve sorumluluk" sergilemeleri çağrısında bulundu.

Savaşın neden olduğu fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörleri ve aileleri desteklemek üzere, Bakanlar Kurulu'na yeni bir tedbir paketi sunacaklarını belirten Shancez, Bakanlar Kurulu'nun bugün onaylaması beklenen bu yeni tedbir paketinin, İran'ın "yasa dışı" savaşının yol açtığı fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörleri ve bu artışlar karşısında en savunmasız durumdaki aileleri destekleyeceğini söyledi.

Sanchez kiracı olarak yaşadığı evden zorla mahkeme kararıyla ve polis zoruyla çıkarılan Maricarmen Abascal'a değinerek, "Vatanseverlik, aynı mahallede, aynı evde 70 yıl boyunca kirasını sadakatle ödeyen 87 yaşındaki bir kadının, o evde geçirdiği bir ömürün ardından sokağa düşmesini de önlemektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
PolitikaEkonomiİspanyaKabineDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
Görüşmeler başlıyor Inter’den Hakan Çalhanoğlu hamlesi Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
09:13
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Sanchez, konut krizi kararnamesi için parlamentoya çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei