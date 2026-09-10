İspanya'da 2026 yazı son 65 yılın en sıcağı oldu, sıcak hava dalgası 61 güne çıktı - Son Dakika
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İspanya'da 2026 yazı son 65 yılın en sıcağı oldu, sıcak hava dalgası 61 güne çıktı

İspanya\'da 2026 yazı son 65 yılın en sıcağı oldu, sıcak hava dalgası 61 güne çıktı
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İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 2026 yazının son 65 yılın en sıcak yazı olduğunu bildirdi. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 24,5 derece ölçülürken, 2022'deki 41 günlük sıcak hava dalgası rekoru 61 güne ulaştı ve Madrid ile Aragon başta olmak üzere birçok bölgede geniş çaplı orman yangınları çıktı.

İSPANYA Meteoroloji Enstitüsü, 2026 yazının son 65 yılın en sıcak yazı olduğunu bildirdi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, 2022'de kaydedilen 41 günlük sıcak hava dalgası rekoru bu yıl 61 güne ulaştı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 24,5 derece olarak ölçülürken, bu rakamın mevsim normallerinin 2,4 derece üzerine çıktığı bildirildi. Sıcak hava dalgalarının eylül ayında da devam ettiği ve 16 kenti etkisi altına aldığı ifade edildi. Kurum, tarihteki en sıcak 10 yaz mevsiminin tamamının 21'inci yüzyılda yaşandığına ve yaz mevsimi süresinin giderek uzadığına dikkat çekti.

Açıklamada, kış aylarındaki yağışlar sayesinde barajlardaki su seviyesinin yüzde 62'nin üzerinde kalarak içme suyu krizini önlendiği belirtildi. Ancak ülkedeki rekor sıcakların etkisiyle Madrid ve Aragon başta olmak üzere birçok bölgede geniş çaplı orman yangınlarının meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İspanya'da 2026 yazı son 65 yılın en sıcağı oldu, sıcak hava dalgası 61 güne çıktı - Son Dakika

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