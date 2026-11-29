(ANKARA) - İspanya'da seçmenler, Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçim kararı almasının ardından yeni parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Seçimde Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile merkez sağdaki Halk Partisi (PP) yarışırken, aşırı sağcı Vox partisinin olası koalisyon hükümetinde yer alıp almayacağı da merak ediliyor. Seçim öncesi kamuoyu araştırmaları, PP ile Vox'un birlikte parlamentoda çoğunluk sağlayabileceğine işaret ederken, konut krizi, göç politikaları ve ekonomik sorunlar seçim gündeminde öne çıkıyor.

İspanya'da bugün erken genel seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başlayacak. Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından seçim öncesi yapılan anketlerin sonuçlarının açıklanması, ilk resmi sonuçların ise yaklaşık bir saat sonra gelmesi bekleniyor. 350 sandalyeli İspanya Parlamentosu'nun alt kanadında hükümet kurabilmek için 176 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

ERKEN SEÇİM KARARININ ARKASINDA KONUT KRİZİ VAR

Azınlık hükümetleri ve koalisyonlarla 2018'den bu yana ülkeyi yöneten Başbakan Pedro Sanchez, parlamentonun konut krizine yönelik hazırladığı düzenlemeleri reddetmesinin ardından erken seçim kararı aldı. İspanya'da yükselen kira fiyatları, tahliyeler ve konut arzındaki sıkıntılar seçim kampanyasının temel tartışma konuları oldu. Sanchez, konut krizine karşı yeni düzenlemeleri hayata geçirebilmek için parlamentoda daha güçlü bir çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu savundu.

AŞIRI SAĞCI VOX'UN HÜKÜMETE GİRME İHTİMALİ

Seçim öncesi kamuoyu araştırmalarının önemli bir bölümü, Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki merkez sağ Halk Partisi'nin, aşırı sağcı Vox'un desteğiyle parlamentoda çoğunluk sağlayabileceğine işaret etti. PP ile Vox arasında koalisyon kurulması halinde aşırı sağcı bir parti, 1975'te diktatör Francisco Franco'nun ölümünden sonra başlayan demokratikleşme sürecinden bu yana ilk kez İspanya'nın merkezi hükümetinde yer alacak.

Vox, göç politikalarının sertleştirilmesini, devlet yetkilerinin merkezi yönetimde toplanmasını, vergilerin düşürülmesini ve ilerici sosyal politikaların bir bölümünün geri alınmasını savunuyor. Halk Partisi ise göçmenlere yönelik toplu af uygulamalarının yasaklanmasını, bazı göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmesini ve yasal göç için puan esaslı sistem oluşturulmasını öneriyor.

Sanchez, PP ile Vox arasında kurulabilecek bir koalisyonu "geriye gidiş" olarak nitelendiriyor. İki parti halihazırda İspanya'nın dört özerk bölgesinde birlikte yönetimde bulunuyor.

SANCHEZ EKONOMİK BÜYÜMEYE DİKKATİ ÇEKİYOR

Seçim kampanyasında iktidarının ekonomik performansını öne çıkaran Sanchez, İspanya'nın Avrupa Birliği'nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu belirtiyor. Sanchez, asgari ücretteki artışlara ve iş gücü piyasasındaki reformlara işaret ederek, işsizliğin yaklaşık son 20 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ifade ediyor.

Buna karşın bazı seçmenler, ekonomik büyümenin konut, enerji ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle günlük yaşamlarına yeterince yansımadığını dile getiriyor. Ekonomistler, göçmen iş gücünün İspanya'nın ekonomik büyümesindeki rolüne dikkati çekerken, olası hükümet değişikliğinin ardından daha sıkı göç politikalarının uygulanmasının ekonomik etkilerine ilişkin endişeler de gündeme geliyor.

YOLSUZLUK İDDİALARI VE KATALONYA TARTIŞMASI

Sanchez'in seçim kampanyasında, yakın çevresi ve ailesiyle bağlantılı yolsuzluk iddiaları da tartışma konusu oldu. Ülkede yaşanan iki ölümcül tren kazası, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'da ortaya çıkan göç krizi ve ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi de hükümete yöneltilen eleştiriler arasında yer aldı.

Muhalefet ayrıca Sanchez'i, 2023 seçimlerinin ardından hükümet kurabilmek için Katalonya'nın bağımsızlığına yönelik girişimlerde bulunan siyasetçilere af getirmesi nedeniyle eleştiriyor. Sanchez ise 27 Kasım Cuma yaptığı açıklamada, partisinin verilerinin daha küçük sol partilerle birlikte parlamentoda çoğunluk sağlayabileceklerini gösterdiğini savundu.

HÜKÜMET KURULAMAZSA YENİDEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

İspanya'da seçimlerin ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri için resmi süre sınırı bulunmuyor. Ancak parlamentoda yapılan ilk güven oylamasından sonraki iki ay içerisinde hiçbir adayın çoğunluğun desteğini alamaması halinde yeniden genel seçime gidilmesi gerekiyor. Seçim sonuçları, yalnızca İspanya'nın siyasi geleceğini değil, Avrupa Birliği içerisindeki siyasi dengeleri de etkileyecek.

Sanchez'in iktidarı kaybetmesi durumunda Avrupa Birliği'nde merkez sol liderlerin yönettiği ülkeler Danimarka, Litvanya ve Malta ile sınırlı kalacak.