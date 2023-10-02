İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:36

İspanya'nın Murcia kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, 16 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İspanya'nın Murcia kentinde dün bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İspanyol itfaiyesi 16 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

İspanya'nın güneyindeki Murcia kentinde dün bir gece kulübünde çıkan yangında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölen kişilerin 3'ünün kimliğinin belirlendiğini, ancak 16 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceği belirtildi.

YANGIN ÇEVREDEKİ İKİ EĞLENCE MERKEZİNE SIÇRADI

Yangın ilk olarak La Fonda olarak bilinen Fonda Milagros gece kulübünde başladı ve çevresindeki iki eğlence merkezine sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

İspanya, Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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