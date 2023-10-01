İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti

İspanya\'da bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:46

İspanya'nın Murcia kentinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

İspanya'nın güneyindeki Murcia kentindeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İspanyol itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 06.00'da Acil Durum Koordinasyon Merkezine Murcia'nın Atalayas bölgesindeki bir gece kulübünde yangın çıktığına dair çok sayıda çağrı gelmeye başladı. Şu anda birkaç Murcia İtfaiye ekibi olay yerinde yangını söndürmeye çalışıyor. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti" denildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, can kaybının artma olasılığı olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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