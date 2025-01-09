İspanya\'da Havai Fişek Korkusuyla Denize Düşen Köpek Kurtarıldı

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İSPANYA'da Guardia Civil ekipleri, havai fişek seslerinden korkarak denize düşen köpeği kurtardığı anları paylaştı.

İspanya'da Guardia Civil'in deniz birimi, havai fişek seslerinden korkup denize düşen 'Cersei' adlı köpeği kurtardı. Ekipten yapılan açıklamada,"Havai fişeklerden korkup denize düşen küçük köpek Cersei'yi kurtardık. Denizcilik Servisi ekiplerimiz onu Chipiona limanı yakınlarında bitkin halde yüzerken buldu. Kaybolduğu yerden 5 km uzaktaydı. Unutmayın, havai fişekler hayvanları korkutabilir" denildi.