İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi - Son Dakika

Dünya tam da koronavirüs salgınından kurtuldu derken yeni sıkıntılar baş göstermeye devam ediyor. Türkiye'de kene vakalarının artması, yılanların hareketlenmesiyle birlikte bu sefer de Avrupa'dan korkutan bir haber geldi.

6 BÜYÜK ŞEHİR İÇİN ALARM VERİLDİ

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da özellikle tatil bölgelerinde "kör eden sinek" nedeniyle panik yaşanmaya başladı. Sinek ısırığıyla ilgili Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valensiya'dan çok sayıda şikayet geldi.

BAŞKA ÜLKELERDE KÖR OLANLAR OLDU

Dişleriyle deriyi görmesiyle bilinen ve "Kör bırakan kara sinek" adıyla anılan sinekler, yarattığı etki nedeniyle geçici körlük yaratabiliyor. Afrika'da sinek tarafından ısırılan bazı insanların kör olduklarına dair raporların tutulduğu öne sürüldü.

TATİLCİLERE UYARI YAPILDI

Sinek ısırığı şikayetlerinin artmasının ardından İspanya'nın tatil bölgelerinde kalan insanlara uyarı yapıldı. Sineğin Avrupa'nın başka bölgelerinde var olup olmadığı henüz bilinmezken, İspanya'da da körlük vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Doğu Akdeniz'de birçok hayvanın telef olmasına neden olan, 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever'i (BEF) yayan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerin, insanlarda da körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştı.