İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi

17.05.2022 12:11
İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi

İspanya'da Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valencia kentlerinde sinek ısırığıyla ilgili gelen şikayetler sonucu alarma geçildi. Aynı türe ait sineğin Afrika ülkelerinde bazı insanları kör etmesi İspanya halkında korku yarattı.

Dünya tam da koronavirüs salgınından kurtuldu derken yeni sıkıntılar baş göstermeye devam ediyor. Türkiye'de kene vakalarının artması, yılanların hareketlenmesiyle birlikte bu sefer de Avrupa'dan korkutan bir haber geldi.

6 BÜYÜK ŞEHİR İÇİN ALARM VERİLDİ

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da özellikle tatil bölgelerinde "kör eden sinek" nedeniyle panik yaşanmaya başladı. Sinek ısırığıyla ilgili Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valensiya'dan çok sayıda şikayet geldi.

Şimdi de başımıza kör eden sinekler çıktı! Toplamda 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi

BAŞKA ÜLKELERDE KÖR OLANLAR OLDU

Dişleriyle deriyi görmesiyle bilinen ve "Kör bırakan kara sinek" adıyla anılan sinekler, yarattığı etki nedeniyle geçici körlük yaratabiliyor. Afrika'da sinek tarafından ısırılan bazı insanların kör olduklarına dair raporların tutulduğu öne sürüldü.

TATİLCİLERE UYARI YAPILDI

Sinek ısırığı şikayetlerinin artmasının ardından İspanya'nın tatil bölgelerinde kalan insanlara uyarı yapıldı. Sineğin Avrupa'nın başka bölgelerinde var olup olmadığı henüz bilinmezken, İspanya'da da körlük vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Doğu Akdeniz'de birçok hayvanın telef olmasına neden olan, 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever'i (BEF) yayan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerin, insanlarda da körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR
500

Valencia, İspanya, Afrika, Madrid, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da 'kör eden sinek' paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
13:10 İzmirli solist Ayşe Ayçiçek erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
13:06 Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
12:57 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet operasyonu" açıklaması: Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış ne olduğunu bilmiyoruz
12:48 İzmir'de uyuşturucudan ölen Elif'in cansız bedeni hastane bahçesine bırakılmıştı: Şüpheli 8 kişinin yargılanmasına başlandı
12:47 Bursa'yı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
12:45 İsveç ve Finlandiya, pazartesi Türkiye'ye gelecek: Çantada iki teklif var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 13:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'da "kör eden sinek" paniği! 6 büyük şehir için kırmızı alarm verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement