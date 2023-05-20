İspanya'da korkutan olay! NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü - Son Dakika
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İspanya'da korkutan olay! NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü

20.05.2023 17:39

NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, İspanya'daki Zaragoza Hava Üssü'ne düştü. Pilot fırlatma balonunu açarak son anda hayatta kalırken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın hızla yere çakıldıktan sonra büyük bir alev topunun yükseldiği görüldü.

İspanya'daki Zaragoza Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssünde askerlerin ve ailelerinin katıldığı bir sergi sırasında NATO'ya ait F-18 savaş uçağı düştü.

PİLOT SON ANDA KURTULDU

Pilot uçak yere çakılmadan önce, son anda fırlatma balonunu açarak kurtulabildi. Uçağın hava üssüne çakıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın hızla düştükten sonra bölgeden dev alev topunun yükseldiği görüldü.

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NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü! Pilot son anda kurtuldu NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü! Pilot son anda kurtuldu

Zaragoza, İspanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da korkutan olay! NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da korkutan olay! NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü - Son Dakika
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