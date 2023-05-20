İspanya'daki Zaragoza Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssünde askerlerin ve ailelerinin katıldığı bir sergi sırasında NATO'ya ait F-18 savaş uçağı düştü.
Pilot uçak yere çakılmadan önce, son anda fırlatma balonunu açarak kurtulabildi. Uçağın hava üssüne çakıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın hızla düştükten sonra bölgeden dev alev topunun yükseldiği görüldü.
Son Dakika › Dünya › İspanya'da korkutan olay! NATO'ya ait F-18 savaş uçağı, Zaragoza'da hava üssüne düştü - Son Dakika