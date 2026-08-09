İspanya'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi

İspanya\'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huelva bölgesindeki orman yangını nedeniyle 500 kişi tahliye edildi, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle nedeniyle yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Endülüs bölgesindeki Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan yangın yaklaşık 8 bin hektarlık alanı etkiledi.

Yetkililer, yangın nedeniyle 474 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Endülüs İçişleri Bakanı Antonio Sanz, şiddetli rüzgarların yangının son günlerde hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi. Sanz, hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte yangınla mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bugün biraz daha iyimseriz" dedi.

Sevilla'nın yaklaşık 60 kilometre batısındaki Niebla kasabası yakınlarında, tepelik ve ormanlık arazide yaklaşık 500 itfaiyeci ve görevli yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere 26 yangın söndürme uçağı ve helikopter de destek veriyor.

İspanya bu yıl son yılların en ağır orman yangını sezonlarından biriyle karşı karşıya olduğunu belirten Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, yıl başından bu yana ülke genelinde yaklaşık 200 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini açıkladı. Aagesen, 2026'da şu ana kadar 40 büyük orman yangını çıktığını belirterek, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 15 olduğunu söyledi.

Yangınlardan özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Valensiya bölgesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kastilya ve Leon bölgesinin etkilendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Doğal Afetler, Orman Yangını, İspanya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Orman Yangını: 500 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.