İspanya\'da Orman Yangınları: 3 Ölü

İSPANYA'daki orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi.
İspanya'nın Molezuelas de la Carballeda bölgesinde yangınla mücadele çalışmalarına katılan 37 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece son 3 günde İspanya'da yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Yetkililer, Kastilya ve Leon'da 11, Galiçya bölgesinde 4'ü itfaiyeci 16 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını, 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirtti.
