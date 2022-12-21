Saniyeler içinde 2 kez ezilen scooter sürücüsü mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika
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Saniyeler içinde 2 kez ezilen scooter sürücüsü mucizevi şekilde kurtuldu

21.12.2022 23:30

İspanya'da meydana gelen kazanın görüntülerinde scooter sürücüsünün bir aracın altında 2 defa ezildiği anlar yer aldı. Kazazedenin mucize bir şekilde burnu bile kanamadı.

İspanya'da bir otoparktan çıkan araç az kalsın faciaya sebep oluyordu. Aracıyla anayola çıkmaya hazırlanan sürücünün önüne scootera binen bir kişi düştü.

KAFASINI EZDİ

Kameraya anbean yansıyan o anlarda aracın önüne düşen şahsın kafasının üstünden arabanın 2 defa geçtiği görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÖLMEDİ

Kazayı izleyen herkes şahsın öldüğünü düşünürken, görüntünün ilerleyen saniyelerinde şahsın yaralı olduğu kısımları kontrol ettiği anlar yer aldı. İç kanama ihtimali ve kırık kontrolü için hastaneye götürülen adamın, hayati tehlikesinin olmadığı, kaburgalarında ve vücudunda ezilmeler olduğu aktarıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan yaşanan kaza sonrası mağdur şahıs, sürücüden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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İspanya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saniyeler içinde 2 kez ezilen scooter sürücüsü mucizevi şekilde kurtuldu - Son Dakika


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