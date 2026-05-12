İspanya'dan AB'ye Ordu Çağrısı - Son Dakika
İspanya'dan AB'ye Ordu Çağrısı

12.05.2026 09:39
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, AB'nin ABD'ye bağımlılığını azaltarak kendi ordusunu kurması gerektiğini vurguladı.

İSPANYA Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliği, savunma alanında ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi ordusunu kurmalı" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel'deki Dışişleri Konseyi öncesinde açıklamalarda bulundu. Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ittifakına yönelik eleştirilerinin ardından, Avrupa ülkelerinin Rusya gibi aktörlerin Washington'ın yardımına gelip gelmeyeceğini test etmesine karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi. ABD'nin kendi ordusunu güçlendirmesinin ittifaka zarar vermediğini kaydeden Albares, "NATO'nun sunduğu caydırıcılığın yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Eğer NATO eskiden sağladığı güvenliği artık sağlayamıyorsa, Avrupalılar olarak daha fazlasını yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Albares, ABD'nin Avrupalıların tarihi ve doğal müttefiki olduğunu ancak Trump yönetiminin transatlantik ilişkilere dair yeni fikir ile vizyonlara sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini de belirtti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

