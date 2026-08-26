İspanya Hükümetinden Ceuta'daki Göçmen Krizi İçin Özür - Son Dakika
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İspanya Hükümetinden Ceuta'daki Göçmen Krizi İçin Özür

İspanya Hükümetinden Ceuta\'daki Göçmen Krizi İçin Özür
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İspanya hükümeti, Ceuta'daki göçmen krizi için özür diledi ve göç yasalarında reform planladı.

İspanya hükümeti, haftalardır kenti etkileyen göçmen krizi nedeniyle Ceuta (Sebte) halkından özür diledi ve ülkenin göç yasalarında kapsamlı değişiklikler yapılmasına yönelik planlarını açıkladı.Savunma Bakanı Margarita Robles, bir parlamento komitesine yaptığı açıklamada, "Kendilerini terk edilmiş hisseden herkesten özür dilemek istiyorum" dedi: "Kaygı, terk edilmişlik ve güvensizlik duygularınıza bizzat tanık oldum."Ceuta Belediye Başkanı Juan Jesús Vivas'ın verdiği rakamlara göre, Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı olan Ceuta'ya 30 ve 31 Temmuz'da Fas'tan en az 72 bin göçmen geçti.Göçmenlerin çoğu sınır çitinin etrafından yüzerek geçti ve toplu geçiş sırasında en az 100 kişi hayatını .Göçmenlerin büyük çoğunluğu geldikten saatler sonra Fas'a döndü, ancak birçoğu çocuk olmak üzere birkaç bin kişi Ceuta'da kalmaya devam ediyor. Bunların büyük kısmı sahillerde ya da sokaklarda açıkta uyuyor.Başbakan Pedro Sánchez'in liderliğindeki Sosyalist hükümet, durumun çözülmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya.Nüfusu 84 bin olan Ceuta'daki çok sayıda sakin ve yerel yetkili, durumun sürdürülemez olduğunu söylüyor.Sánchez hükümeti şimdi kentte ulusal güvenlik açısından önem taşıyan bir durum ilan ederek krizin yönetimini merkezileştirdi.Bölgesel Politika Bakanı Ángel Víctor Torres, müdahalenin koordinasyonundan sorumlu kılındı ve bu görev Ceuta yerel yönetiminden alındı.

Hükümetin adımları ve Robles'in parlamentodaki açıklamasıyla eş zamanlı olarak göç ve sığınma mevzuatında da değişiklikler duyuruldu.İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, reformların İspanya'nın yeni AB düzenlemeleriyle tamamen uyumlu olmasını sağlamayı ve sürecin "düzenli, verimli ve... tüm mümkün güvenceleri sağlayan" bir yapıya kavuşmasını hedeflediğini söyledi.Buna, belgesiz bir göçmenin ülkeye varışının ardından tıbbi, biyometrik ve hukuki değerlendirmeden geçirilirken bekleyebileceği sürenin üç günle sınırlandırılması da dahil olacak.AB düzenlemeleri bu sürenin yedi güne kadar çıkmasına izin veriyor.Reformlar ayrıca, sığınma başvurularının işlenmesi için iki aşamalı bir sistem oluşturacak ve teoride acil kabul edilen dosyaların daha hızlı sonuçlandırılmasını sağlayacak.Ancak hükümet üyelerinin verdiği bilgiler bazı soruları yanıtsız bıraktı.Robles parlamentoya, istihbarat ajanlarının olası bir göçmen geçişine ilişkin bilgileri olaydan kısa süre önce güvenlik güçleriyle paylaştığını söyledi.Ancak Grande-Marlaska bu açıklamayla çelişen bir şekilde konuştu, "30 Temmuz'da sonunda yaşananların yaşanacağına işaret eden herhangi bir rapor yoktu" dedi.Robles daha sonra söz konusu bilginin bir rapor aracılığıyla iletilmediğini söyledi.Sánchez, kitlesel geçişten insan kaçakçılarını ve sosyal medya faaliyetlerini sorumlu tuttu.Ancak birçok kişi de suçlamaların hedefini Fas'a yöneltti.Fas daha önce, siyasi konularda Madrid'e veya AB'ye baskı yapmak amacıyla Ceuta ve kardeş kenti Melilla sınırlarını kullanmakla suçlanmıştı.Muhafazakar Halk Partisi (PP) üyesi Esther Muñoz, parlamentoda Robles'e soru yöneltirken, "Ceuta'daki kriz 30 Temmuz'da başlamadı" dedi: "Bu durum yıllardır şekilleniyordu ve siz bunu biliyorsunuz. Çünkü [Faslı yetkililerin] yıllardır bizi tarttığını, yanıt verme kapasitemizi ve bunu yapma isteğimizi ölçtüğünü biliyorsunuz."Kriz, İspanya'da Fas'ın Ceuta ve Melilla üzerindeki hak iddialarına ilişkin endişeleri artırdı.Geçen hafta Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, ülkesinin bu kentler üzerindeki "tarihsel ve coğrafi hakkından" söz etti ve bu konuda İspanya ile görüşmeler yapılmasını önerdi.Robles, parlamentodaki komiteye yaptığı açıklamada, "Herhangi bir hükümetin herhangi bir bakanının, bu durumda Fas'ın, Ceuta ve Melilla'nın İspanyol statüsünü sorgulamasına izin vermeyeceğim" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İspanya Hükümetinden Ceuta'daki Göçmen Krizi İçin Özür - Son Dakika

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